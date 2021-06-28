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Фура опрокинулась и заблокирована проезжую часть на М1 под Борисовом

28 июня 2021 14:49
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Новости Беларуси. На трассе М1 под Борисовом фура наехала на яму и перевернулась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фура опрокинулась и заблокирована проезжую часть на М1 под Борисовом-1

По информации ГАИ, водитель автопоезда Volvo двигался в направлении границы с Россией и наскочил на яму. Удержать фуру не удалось, она опрокинулась и заблокировала проезжую часть.

Фура опрокинулась и заблокирована проезжую часть на М1 под Борисовом-4

В результате ДТП никто не пострадал. Движение временно пустили по встречной полосе.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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