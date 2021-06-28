Фура опрокинулась и заблокирована проезжую часть на М1 под Борисовом

Новости Беларуси. На трассе М1 под Борисовом фура наехала на яму и перевернулась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На трассе М1 под Борисовом фура наехала на яму и перевернулась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По информации ГАИ, водитель автопоезда Volvo двигался в направлении границы с Россией и наскочил на яму. Удержать фуру не удалось, она опрокинулась и заблокировала проезжую часть.
В результате ДТП никто не пострадал. Движение временно пустили по встречной полосе.