Мужчины в масках проникли в частный дом на окраине города: подробности разбойного нападения в Барановичах

Новости Беларуси. В Барановичах следователи разыскивают группу неизвестных, которые минувшей ночью совершили разбойное нападение. Мужчины в масках проникли в частный дом на окраине города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это время там находились женщина и ее 12-летний внук. Хозяйке связали руки и требовали деньги. По ее словам, в руках у нападавших мужчин был пистолет и бейсбольная бита. Неизвестные начали обыскивать дом. В этот момент женщине удалось вызвать помощь.