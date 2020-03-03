В Гомеле мать катала привязанного к автомобилю сына на роликах

По информации МВД, в сети 29 февраля появилось видео, на котором парень в хоккейной форме и на роликах ехал по улице Советской. Участник видео держался за веревку, которая была привязана к BMW.

Новости Беларуси. В Гомеле молодой человек ехал на роликах, привязанный к автомобилю.

Была установлена личность молодого человека и водителя. Ими оказались 21-летний местный житель и его 51-летняя мать. Парень таким образом хотел собрать больше лайков в интернете.

За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.