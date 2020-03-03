100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

Новости Беларуси. На границе в преддверии 8 Марта, как в песне, миллион алых роз. К празднику активизировался цветочный бизнес – за последнюю неделю гродненские таможенники обнаружили 100 тысяч неучтенных цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букеты заметили при тщательной проверке грузовиков. Через белорусскую границу их незаконно пытались провезти в страны Евразийского экономического союза. Нарушения были выявлены на пунктах пропуска «Привалка», «Каменный Лог», «Котловка» и «Бенякони».

Юлия Романюк, главный инспектор отдела идеологической работы Гродненской региональной таможни:

Было установлено, что в транспортных средствах перемещается больше цветов, нежели заявлено в товарно-сопроводительных документах, в том числе с заниженной стоимостью.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начато 11 административных процессов в соответствии с частью 1 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости незаконно перемещаемых цветов.