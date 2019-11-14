Радиоактивный йод обнаружили в мусоровозе на полигоне «Тростенецкий»
Новости Беларуси. На полигоне «Тростенецкий» в мусоровозе обнаружили радиоактивный йод.
По информации МЧС, утром 14 ноября от ведущего инженера по охране труда полигона поступило сообщение о превышении радиационного фона в одном из мусоровозов.
Сотрудники МЧС провели замеры мощности эквивалентной дозы на поверхности мусороприемного контейнера мусоровоза «МАЗ 5337А2», принадлежащего ОДО «Экология города».
На расстоянии до десяти сантиметров радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч.
Был выгружен мусор, чтобы обнаружить источник. Сначала был обнаружен один черный пакет, в 10 сантиметрах от него радиационный фон составил 20 мкЗв/ч. Спустя время были найдены еще три пакета – радиационный фон составлял 0,3 мкЗв/ч. В находке были отработанные медицинские препараты: йод-131. Его класс опасности – 4, а период полураспада составляет восемь суток.
Пакеты с содержимым будут утилизированы согласно инструкции.
Для окружающей среды и людей угрозы нет.
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