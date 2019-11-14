Радиоактивный йод обнаружили в мусоровозе на полигоне «Тростенецкий»

По информации МЧС, утром 14 ноября от ведущего инженера по охране труда полигона поступило сообщение о превышении радиационного фона в одном из мусоровозов.

На расстоянии до десяти сантиметров радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч.

Был выгружен мусор, чтобы обнаружить источник. Сначала был обнаружен один черный пакет, в 10 сантиметрах от него радиационный фон составил 20 мкЗв/ч. Спустя время были найдены еще три пакета – радиационный фон составлял 0,3 мкЗв/ч. В находке были отработанные медицинские препараты: йод-131. Его класс опасности – 4, а период полураспада составляет восемь суток.