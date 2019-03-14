В Минске обнаружены ёмкости с радиоактивными веществами

Новости Беларуси. Утром 14 марта в Минске по улице Сердича, 3 были обнаружены и изъяты радиоактивные вещества. По сведениям Минского ГУМЧС, о подозрительных предметах с надписями «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» спасателям сообщил инженер ЖЭУ. К указанному месту выбыла машина химической и радиационной защиты.

Фото: Минское ГУМЧС

На месте было обнаружено белое пластиковое ведро со стеклянными и пластиковыми ёмкостями внутри. Область вокруг находки была ограждена. Замеры показали, что радиационный фон на расстоянии метра от ёмкостей превышает норму в четыре раза. На расстоянии двух метров норма не превышалась.

Фото: Минское ГУМЧС

Всего на месте обследования были обнаружены две банки с уранилом хлористым и по одной банке уранила азотнокислого, уранила сернокислого, урана трёхкислого. Все банки массой по килограмму.

Фото: Минское ГУМЧС

Когда ёмкости убрали, радиационный фон вернулся к обычному значению. Находка направлена в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны». Причины случившегося выясняются.

Фото: Минское ГУМЧС