В Слуцком районе при пожаре в жилом доме погиб человек

Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло два пожара – в Любанском и Слуцком районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек.
Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло два пожара – в Любанском и Слуцком районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек.
В деревне Рудня Слуцкого района загорелся одноэтажный деревянный дом. Сотрудники МЧС быстро потушили пожар, однако хозяина спасти не удалось. Пламенем уничтожена кровля, повреждены стены дома и имущество.
Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.