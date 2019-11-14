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В Слуцком районе при пожаре в жилом доме погиб человек

14 ноября 2019 14:10
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Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло два пожара – в Любанском и Слуцком районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек.

В Слуцком районе при пожаре в жилом доме погиб человек-1

В деревне Рудня Слуцкого района загорелся одноэтажный деревянный дом. Сотрудники МЧС быстро потушили пожар, однако хозяина спасти не удалось. Пламенем уничтожена кровля, повреждены стены дома и имущество.

Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.

В Слуцком районе при пожаре в жилом доме погиб человек-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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