Работали резаком. В Витебске взорвался баллон с газом, пострадали прохожие

Новости Беларуси. В Витебске в результате взрыва газового баллона пострадали два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на территории одной из местных организаций.

Двое мужчин работали газовым резаком. В то время, когда рядом проходили их коллеги, произошел взрыв газового баллона, к которому был подключен инструмент. В результате случайные прохожие, а это двое мужчин 27 и 29 лет, получили телесные повреждения. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу. Остальные работники не пострадали.