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Работали резаком. В Витебске взорвался баллон с газом, пострадали прохожие

24 ноября 2021 13:45
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Новости Беларуси. В Витебске в результате взрыва газового баллона пострадали два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на территории одной из местных организаций.

Работали резаком. В Витебске взорвался баллон с газом, пострадали прохожие-1

Двое мужчин работали газовым резаком. В то время, когда рядом проходили их коллеги, произошел взрыв газового баллона, к которому был подключен инструмент. В результате случайные прохожие, а это двое мужчин 27 и 29 лет, получили телесные повреждения. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу. Остальные работники не пострадали.

Работали резаком. В Витебске взорвался баллон с газом, пострадали прохожие-4

Оксана Лазько, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
Следственной оперативной группой осмотрено место происшествия. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка.

# Взрыв газа # происшествия # Оксана Лазько # Фотофакт

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