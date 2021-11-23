Не справился с управлением. В Минском районе водитель Lancia врезался в ограждение и погиб на месте

Новости Беларуси. В Минском районе на 14-м километре автодороги Паперня – Радошковичи 43-летний водитель автомобиля Lancia разбился насмерть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минчанин обогнал попутную машину, но, возвращаясь в свою полосу движения, не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в металлическое ограждение.