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Не справился с управлением. В Минском районе водитель Lancia врезался в ограждение и погиб на месте

23 ноября 2021 14:42
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Новости Беларуси. В Минском районе на 14-м километре автодороги Паперня – Радошковичи 43-летний водитель автомобиля Lancia разбился насмерть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Не справился с управлением. В Минском районе водитель Lancia врезался в ограждение и погиб на месте-1

Минчанин обогнал попутную машину, но, возвращаясь в свою полосу движения, не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в металлическое ограждение.  

Не справился с управлением. В Минском районе водитель Lancia врезался в ограждение и погиб на месте-4

От полученных травм мужчина скончался на месте. С выпадением снега Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям придерживаться зимнего стиля вождения.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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