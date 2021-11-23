Авария в Минске. Nissan разворачивался в неположенном месте и столкнулся с трамваем

Новости Беларуси. В Минске столкнулись автомобиль и трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 64-летняя водитель Nissan, двигаясь по Ульяновской на пересечении с улицей Ленина, совершала разворот и столкнулась с трамваем.