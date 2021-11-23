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Авария в Минске. Nissan разворачивался в неположенном месте и столкнулся с трамваем

23 ноября 2021 13:47
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись автомобиль и трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 64-летняя водитель Nissan, двигаясь по Ульяновской на пересечении с улицей Ленина, совершала разворот и столкнулась с трамваем.  

Авария в Минске. Nissan разворачивался в неположенном месте и столкнулся с трамваем-1

Женщина проигнорировала дорожный знак, согласно которому движение по третьей полосе разрешено только прямо. Пострадавших нет, транспортные средства получили повреждения.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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