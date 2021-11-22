ДТП в Минске. Водитель Renault сбил пешехода на Селицкого

Новости Беларуси. На улице Селицкого в результате ДТП травмирован пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

63-летний водитель Renault, двигаясь в направлении улицы Шабаны, вблизи жилого дома совершил наезд на 28-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Мужчина доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.