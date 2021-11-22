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ДТП в Минске. Водитель Renault сбил пешехода на Селицкого

22 ноября 2021 14:33
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Новости Беларуси. На улице Селицкого в результате ДТП травмирован пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП в Минске. Водитель Renault сбил пешехода на Селицкого-1

63-летний водитель Renault, двигаясь в направлении улицы Шабаны, вблизи жилого дома совершил наезд на 28-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Мужчина доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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