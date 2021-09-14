Пытался сбыть штык-нож. В Минске с поличным задержали продавца боевого и холодного оружия

Новости Беларуси. Правоохранители задержали 51-летнего жителя Минска, который в сети нелегально продавал боевые пистолеты и ножи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители задержали 51-летнего жителя Минска, который в сети нелегально продавал боевые пистолеты и ножи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину задержали с поличным – во время очередной сделки. Он попытался сбыть штык-нож и несколько единиц других колюще-режущих предметов, запрещенных к свободному обороту.
Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:
Также в квартире продавца оперативники обнаружили два газовых пистолета, предназначенных для реализации. По словам хозяина, оружие покупалось в интернете и в тематических клубах, в том числе за рубежом. Зачастую арсенал был раритетным, поэтому перед продажей минчанин самостоятельно занимался его восстановлением.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждены уголовные дела за незаконные действия в отношении газового и холодного оружия.