Пытался сбыть штык-нож. В Минске с поличным задержали продавца боевого и холодного оружия

Новости Беларуси. Правоохранители задержали 51-летнего жителя Минска, который в сети нелегально продавал боевые пистолеты и ножи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину задержали с поличным – во время очередной сделки. Он попытался сбыть штык-нож и несколько единиц других колюще-режущих предметов, запрещенных к свободному обороту.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Также в квартире продавца оперативники обнаружили два газовых пистолета, предназначенных для реализации. По словам хозяина, оружие покупалось в интернете и в тематических клубах, в том числе за рубежом. Зачастую арсенал был раритетным, поэтому перед продажей минчанин самостоятельно занимался его восстановлением.