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Пытался сбыть штык-нож. В Минске с поличным задержали продавца боевого и холодного оружия

14 сентября 2021 06:21
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали 51-летнего жителя Минска, который в сети нелегально продавал боевые пистолеты и ножи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытался сбыть штык-нож. В Минске с поличным задержали продавца боевого и холодного оружия-1

Мужчину задержали с поличным – во время очередной сделки. Он попытался сбыть штык-нож и несколько единиц других колюще-режущих предметов, запрещенных к свободному обороту.

Пытался сбыть штык-нож. В Минске с поличным задержали продавца боевого и холодного оружия-4

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:
Также в квартире продавца оперативники обнаружили два газовых пистолета, предназначенных для реализации. По словам хозяина, оружие покупалось в интернете и в тематических клубах, в том числе за рубежом. Зачастую арсенал был раритетным, поэтому перед продажей минчанин самостоятельно занимался его восстановлением.

Пытался сбыть штык-нож. В Минске с поличным задержали продавца боевого и холодного оружия-7

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждены уголовные дела за незаконные действия в отношении газового и холодного оружия.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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