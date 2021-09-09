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ДТП недалеко от Минска: водитель заснул за рулём и выехал на встречную полосу

09 сентября 2021 14:33
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Новости Беларуси. На 11-м километре автодороги Колодищи – Заславль возле деревни Валерьяново произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП недалеко от Минска: водитель заснул за рулём и выехал на встречную полосу-1

62-летний водитель Volkswagen двигался в направлении Заславля и уснул за рулем. В результате – выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Lada, которым управлял 60-летний мужчина. Оба водителя доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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