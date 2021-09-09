ДТП недалеко от Минска: водитель заснул за рулём и выехал на встречную полосу

62-летний водитель Volkswagen двигался в направлении Заславля и уснул за рулем. В результате – выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Lada, которым управлял 60-летний мужчина. Оба водителя доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.