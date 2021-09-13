В Минской области за три дня в ДТП погибли четыре человека

Новости Беларуси. За минувшие пятницу и выходные в Минской области произошло семь ДТП, в результате которых четыре человека погибли и семь получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, вечером 11 сентября на 13-м километре автодороги Осовец – Радошковичи Молодечненского района водитель за рулем Ford Mondeo наехал на лежавшего на проезжей части пешехода, который с травмами госпитализирован. Установлено, что он находился в нетрезвом состоянии.

А вечером 12 сентября на 335-м километре автодороги Брест – Минск – граница России 41-летний житель Дзержинска, управляя Volkswagen, наехал на велосипедиста. Известно, что он двигался навстречу автомобилю по правой обочине и выехал на проезжую часть из-за стоящего транспорта. В результате ДТП велосипедист скончался в больницеот полученных травм. Двухколесный транспорт был обозначен световозвращающими элементами.

Екатерина Сильченко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности свыше 500 пешеходов. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. 145 пешеходов не были обозначены световозвращающими элементами.

За последние три дня сотрудниками ГАИ были задержаны 43 нетрезвых водителя, семь из которых – по сообщениям граждан. Пресечено 98 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими прав.