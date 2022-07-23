Прямой эфир

Пытался разнять драку: в Полоцком районе произошло убийство 20-летнего парня

23 июля 2022 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пьяное застолье в Полоцком районе закончилось убийством 20-летнего парня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пытался разнять драку: в Полоцком районе произошло убийство 20-летнего парня-1

История для следствия не новая, и, можно сказать, классическая. Накануне компания из 9 человек весело отдыхала и распивала алкоголь. На фоне горячительных напитков между двумя парнями развязался конфликт.  

Пытался разнять драку: в Полоцком районе произошло убийство 20-летнего парня-4

Их приятель попытался разнять молодых людей, но в итоге это стоило ему жизни. Парень получил ножевое ранение и скончался еще до приезда медиков. Нападавший сбежал.  

Пытался разнять драку: в Полоцком районе произошло убийство 20-летнего парня-7

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:  
Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции подозреваемый установлен и задержан. На допросе он рассказал следователю обстоятельства совершения им преступления. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что 20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство и грабеж.  

Пытался разнять драку: в Полоцком районе произошло убийство 20-летнего парня-10

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

# Убийство # происшествия # Оксана Лазько # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше напали на гражданина Беларуси. Мужчина скончался
22 июля 2022 14:09

В Польше напали на гражданина Беларуси. Мужчина скончался

В Минске задержали иностранца с фальшивым паспортом
22 июля 2022 13:34

В Минске задержали иностранца с фальшивым паспортом

Минобороны Беларуси: во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий получил смертельное ранение
22 июля 2022 07:33

Минобороны Беларуси: во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий получил смертельное ранение