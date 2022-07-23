Пытался разнять драку: в Полоцком районе произошло убийство 20-летнего парня

Новости Беларуси. Пьяное застолье в Полоцком районе закончилось убийством 20-летнего парня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История для следствия не новая, и, можно сказать, классическая. Накануне компания из 9 человек весело отдыхала и распивала алкоголь. На фоне горячительных напитков между двумя парнями развязался конфликт.

Их приятель попытался разнять молодых людей, но в итоге это стоило ему жизни. Парень получил ножевое ранение и скончался еще до приезда медиков. Нападавший сбежал.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции подозреваемый установлен и задержан. На допросе он рассказал следователю обстоятельства совершения им преступления. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что 20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство и грабеж.