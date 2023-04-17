Новости Италии. Госдолг Италии достиг исторического максимума. Только за февраль он увеличился почти на 22 миллиарда евро и превысил 2 триллиона 770 миллионов евро. Об этом рассказали в центробанке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты бьют тревогу, поскольку государственный долг страны растет «без тормозов». А потому, как глыба, давит на перспективы развития и экономическую политику страны. Так, если разделить нынешний госдолг на всех итальянцев, то каждый оказался бы должен более 45 тысяч евро. По мнению специалистов, нынешний кризис – результат действий, связанных с ковидными ограничениями. В 2020-м госдолг Италии превышал 155 % ВВП. А конфликт в Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП. В результате рост госдолга Италии возобновился, устанавливая новые негативные рекорды.