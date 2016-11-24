В Минске фура из-за инфаркта у водителя протаранила две машины: один человек погиб, трое в больнице

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту ночного ДТП в Минске.

Фура протаранила два автомобиля дорожной службы.

В этот момент на дороге проводились ремонтные работы.

В результате ДТП один человек погиб, трое госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия понадобилась помощь спасателей. Один из участников аварии оказался заблокированным в кабине. Работники МЧС извлекли его с помощью специнструмента, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя фуры.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Водитель МАЗа является гражданином Российской Федерации. Сейчас ведется разбирательство о причинах аварии. Предварительно устанавливается, заснул ли он или у него произошел инфаркт.