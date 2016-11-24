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В Минске фура из-за инфаркта у водителя протаранила две машины: один человек погиб, трое в больнице

24 ноября 2016 20:28
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту ночного ДТП в Минске.

Фура протаранила два автомобиля дорожной службы.

В этот момент на дороге проводились ремонтные работы.

В результате ДТП один человек погиб, трое госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия понадобилась помощь спасателей. Один из участников аварии оказался заблокированным в кабине. Работники МЧС извлекли его с помощью специнструмента, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя фуры.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель МАЗа является гражданином Российской Федерации. Сейчас ведется разбирательство о причинах аварии. Предварительно устанавливается, заснул ли он или у него произошел инфаркт.

В данный момент он находится в больнице с подозрением на инфаркт.   

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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