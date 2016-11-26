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В Новой Зеландии погиб 32-летний белорус

26 ноября 2016 12:04
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Новости Беларуси. В Новой Зеландии погиб 32-летний белорус. В компании с ещё одним мужчиной он отправился в горы.

Спустя два дня после этого, как связь с альпинистами была утеряна, родственники объявили их в розыск.

Вскоре спасатели обнаружили двух мужчин на горном хребте мертвыми в километре от лагеря.

По предварительной версии, они погибли от переохлаждения.

На связи с родными погибшего белоруса находится наше посольство в Австралии, которое аккредитовано и для работы в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Гибель спортсмена

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