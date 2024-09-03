Пьяный водитель сбил пешехода в Минске

Когда безответственность водителя может стоить человеческой жизни. В Минске произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии погиб 31-летний мужчина, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 43-летний водитель Mazda двигался по улице Ванеева и сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Виновник аварии хотел скрыться, однако его стал преследовать водитель такси, который и сообщил о случившемся в милицию.



Добрый день! Сейчас видел, как ехала Mazda с оторванным передним номером, без включенных световых фар, перед был помятый, без фар вообще ехал человек. Видимо, пьяный скорее всего, окна были запотевшие сильно.

Дмитрий Терещенко:

Когда он дошел до первой полосы, его сбивает легковая машина. Удар очень сильный, человек перелетел через автомобиль. Водитель, который сбил, чуть-чуть, может, снизил скорость, потом он начинает ускоряться, то есть он не собирался останавливаться.