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Пьяный водитель сбил пешехода в Минске

03 сентября 2024 17:50
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Когда безответственность водителя может стоить человеческой жизни. В Минске произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии погиб 31-летний мужчина, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный водитель сбил пешехода в Минске-2

По предварительной информации, 43-летний водитель Mazda двигался по улице Ванеева и сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Виновник аварии хотел скрыться, однако его стал преследовать водитель такси, который и сообщил о случившемся в милицию.


 

Пьяный водитель сбил пешехода в Минске-4

Добрый день! Сейчас видел, как ехала Mazda с оторванным передним номером, без включенных световых фар, перед был помятый, без фар вообще ехал человек. Видимо, пьяный скорее всего, окна были запотевшие сильно.

Пьяный водитель сбил пешехода в Минске-6

Дмитрий Терещенко:
Когда он дошел до первой полосы, его сбивает легковая машина. Удар очень сильный, человек перелетел через автомобиль. Водитель, который сбил, чуть-чуть, может, снизил скорость, потом он начинает ускоряться, то есть он не собирался останавливаться.

Пьяный водитель сбил пешехода в Минске-8

Впоследствии в ходе медицинского освидетельствования в организме водителя было выявлено 1,3 промилле алкоголя.

# Новости Минска и Минской области # ДТП

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