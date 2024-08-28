Сомалиец с фальшивым паспортом пытался выехать из Беларуси в Литву

Из Беларуси в Литву с фальшивым паспортом. В пункте пропуска «Каменный Лог» при оформлении рейсового автобуса «Гомель – Вильнюс» сморгонские пограничники выявили нарушителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина предъявил паспорт гражданина Сомали с частичной подделкой – была заменена страница с установочными данными. По словам задержанного, он направлялся в Евросоюз в поисках лучшей жизни.

За попытку незаконного пересечения границы предусмотрен штраф до 100 базовых величин и депортация. Кроме того, за использование поддельного документа грозит уголовная ответственность – до 2 лет ограничения свободы.