Милиция раскрыла схему продажи мест в очереди на границе с Польшей – более 10 человек задержаны

Милиция выявила схему продажи мест в очереди на границе с Польшей. Задержаны более 10 человек, которые за 200-300 рублей предлагали людям попасть в ЕС без многочасового ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О существовании такого незаконного бизнеса впервые заговорили в интернете люди, которым предложили услугу: из конца очереди перекочевать в начало, но за вознаграждение. Милиция и пограничники отреагировали тут же. Задержанные дают признательные показания. Правоохранители принимают и дальнейшие меры, чтобы обеспечить порядок у пункта пропуска «Варшавский мост».