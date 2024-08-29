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Милиция раскрыла схему продажи мест в очереди на границе с Польшей – более 10 человек задержаны

29 августа 2024 15:16
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Милиция выявила схему продажи мест в очереди на границе с Польшей. Задержаны более 10 человек, которые за 200-300 рублей предлагали людям попасть в ЕС без многочасового ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция раскрыла схему продажи мест в очереди на границе с Польшей – более 10 человек задержаны-2

О существовании такого незаконного бизнеса впервые заговорили в интернете люди, которым предложили услугу: из конца очереди перекочевать в начало, но за вознаграждение. Милиция и пограничники отреагировали тут же. Задержанные дают признательные показания. Правоохранители принимают и дальнейшие меры, чтобы обеспечить порядок у пункта пропуска «Варшавский мост».

# Госпогранкомитет

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