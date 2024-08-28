На проспекте Дзержинского в Минске опрокинулся автомобиль Nissan

14-летняя девочка пострадала в результате аварии с участием двух легковых автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 37-летняя водитель Toyota, двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении улицы Яна Чечота. не уступила дорогу автомобилю Nissan, который в результате столкновения опрокинулся. 14-летняя пассажир Nissan доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. По факту ДТП проводится проверка.