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На проспекте Дзержинского в Минске опрокинулся автомобиль Nissan

28 августа 2024 17:58
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14-летняя девочка пострадала в результате аварии с участием двух легковых автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На проспекте Дзержинского в Минске опрокинулся автомобиль Nissan-2

По предварительной информации, 37-летняя водитель Toyota, двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении улицы Яна Чечота. не уступила дорогу автомобилю Nissan, который в результате столкновения опрокинулся. 14-летняя пассажир Nissan доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП # Авария в Минске

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