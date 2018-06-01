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В Lexus россиянки таможенники обнаружили более 560 монет и 30 старинных изделий

01 июня 2018 07:48
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Новая Гута» таможенниками были выявлены около шести сотен старинных монет и изделий.

По информации Гомельской таможни, была пресечена попытка незаконного перемещения более 560 монет и около 30 изделий, которые относятся к категории культурных ценностей. Некоторые обнаруженные изделия были из драгоценных металлов.

За рулем автомобиля Lexus находилась 53-летняя россиянка. Женщина ехала из Украины. Гражданка РФ следовала по «зеленому» коридору. Во время таможенного контроля в транспортном средстве были обнаружены старинные монеты, женские украшения, иконы.

В Lexus россиянки таможенники обнаружили более 560 монет и 30 старинных изделий-1

Фото: customs.gov.by

Эксперты установили, что изделия были изготовлены из сплава золота и серебра, меди и железа. Они относятся к экземплярам Черняховской культуры III – IV века н.э. Монеты (чешуйки) из сплава серебра были отчеканены в Российском царстве в XVI – XVIII столетиях.

Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности гражданки РФ.

В январе в Беларусь пытались незаконно ввезти швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро (читайте далее).

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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