В Lexus россиянки таможенники обнаружили более 560 монет и 30 старинных изделий

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Новая Гута» таможенниками были выявлены около шести сотен старинных монет и изделий.

По информации Гомельской таможни, была пресечена попытка незаконного перемещения более 560 монет и около 30 изделий, которые относятся к категории культурных ценностей. Некоторые обнаруженные изделия были из драгоценных металлов.

За рулем автомобиля Lexus находилась 53-летняя россиянка. Женщина ехала из Украины. Гражданка РФ следовала по «зеленому» коридору. Во время таможенного контроля в транспортном средстве были обнаружены старинные монеты, женские украшения, иконы.