В Минске пьяный пенсионер на легковушке сбил женщину с трёхлетним ребёнком

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём Geely находился 75-летний нетрезвый пенсионер. Машина наехала на гражданку с маленьким ребёнком, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора.

Новости Беларуси. Вечером 31 мая в Минске легковушка сбила на регулируемом пешеходном переходе женщину с ребёнком.

У трёхлетнего пострадавшего черепно-мозговая травма тяжелой степени и перелом затылочной кости. Мать и ребёнок доставлены в медучреждение.

По сведениям ГАИ, водитель был пьян. Ранее гражданин был лишён водительских прав. Мужчина не раз задерживался за вождение без прав, и он пытался обжаловать решение ГАИ в свою пользу.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа.

На неделе в Орше Opel сбил школьницу на пешеходном переходе.