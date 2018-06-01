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В Минске пьяный пенсионер на легковушке сбил женщину с трёхлетним ребёнком

01 июня 2018 06:47
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Новости Беларуси. Вечером 31 мая в Минске легковушка сбила на регулируемом пешеходном переходе женщину с ребёнком.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём Geely находился 75-летний нетрезвый пенсионер. Машина наехала на гражданку с маленьким ребёнком, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора.  

В Минске пьяный пенсионер на легковушке сбил женщину с трёхлетним ребёнком-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

У трёхлетнего пострадавшего черепно-мозговая травма тяжелой степени и перелом затылочной кости. Мать и ребёнок доставлены в медучреждение.  

По сведениям ГАИ, водитель был пьян. Ранее гражданин был лишён водительских прав. Мужчина не раз задерживался за вождение без прав, и он пытался обжаловать решение ГАИ в свою пользу.  

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа.  

На неделе в Орше Opel сбил школьницу на пешеходном переходе. 

Девочку доставили в реанимацию – подробнее здесь.  

# Сбили пешехода на пешеходном переходе # происшествия

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