На ликвидации пожара задействованы около 30 спасателей. В Миорах горит физкультурно-оздоровительный комплекс

Новости Беларуси. В Миорах горит здание физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, на ликвидации возгорания задействованы около 30 спасателей и 8 единиц техники.

Информация о пожаре появилась утром 1 июня. Прибывшие пожарные расчеты в первую очередь сделали упор на эвакуацию людей. Для этого были обследованы первый этаж и чердачное помещение.

Ликвидация пожара затруднена металлочерепицей, которой покрыта крыша здания.

Пока локализовать возгорание не удалось.