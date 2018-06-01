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На ликвидации пожара задействованы около 30 спасателей. В Миорах горит физкультурно-оздоровительный комплекс

01 июня 2018 08:51
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Новости Беларуси. В Миорах горит здание физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, на ликвидации возгорания задействованы около 30 спасателей и 8 единиц техники.

Информация о пожаре появилась утром 1 июня. Прибывшие пожарные расчеты в первую очередь сделали упор на эвакуацию людей. Для этого были обследованы первый этаж и чердачное помещение.

Ликвидация пожара затруднена металлочерепицей, которой покрыта крыша здания.

Пока локализовать возгорание не удалось.

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# Пожар # происшествия

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