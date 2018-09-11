В Ивьевском районе трактор загорелся в поле

Новости Беларуси. В Ивьевском районе спасатели потушили горящий трактор.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером десятого сентября. Очевидец сообщил о том, что в поле горит трактор. По приезду ближайшего подразделения МЧС на место происшествия – транспортное средство было объято огнем.

Трактор МТЗ-3022 загорелся, когда механизатор вспахивал поле. Мужчина попытался потушить пожар своими силами, но безуспешно. Спасатели ликвидировали возгорание.

В результате произошедшего были повреждены кабина, моторный отсек и колеса трактора. Никто не пострадал.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.