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В Минске пьяный мужчина напал с ножом на таксиста

29 ноября 2017 12:39
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Новости Беларуси. Поздно ночью 28 ноября неизвестный напал на таксиста.

По информации ГУВД Мингорисполкома, таксист обратился в правоохранительные органы сам. По его словам, неизвестный требовал деньги и угрожал ножом.

Нападавший вскоре был задержан. Установлено, что ему 42 года и он житель Минска. В момент нападения мужчина находился в нетрезвом состоянии. При себе имел нож.

Мужчина подошел к одному из автомобилей такси, сел на заднее сидение, достал оружие и начал требовать деньги.

Водитель смог выйти из автомобиля и вызвать сотрудников милиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

В начале ноября нынешнего года в Шумилинском районе пьяный пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси – здесь подробнее.

# происшествия # Нападение

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