В Минске пьяный мужчина напал с ножом на таксиста

Новости Беларуси. Поздно ночью 28 ноября неизвестный напал на таксиста.
По информации ГУВД Мингорисполкома, таксист обратился в правоохранительные органы сам. По его словам, неизвестный требовал деньги и угрожал ножом.
Нападавший вскоре был задержан. Установлено, что ему 42 года и он житель Минска. В момент нападения мужчина находился в нетрезвом состоянии. При себе имел нож.
Мужчина подошел к одному из автомобилей такси, сел на заднее сидение, достал оружие и начал требовать деньги.
Водитель смог выйти из автомобиля и вызвать сотрудников милиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
В начале ноября нынешнего года в Шумилинском районе пьяный пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси – здесь подробнее.