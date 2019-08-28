Пропавшая 15-летняя девушка из Гродно пряталась вместе с парнем в лесу

Новости Беларуси. Пропавшая в Гродно 15-летняя девушка пряталась в лесу вместе с парнем.

По информации УВД Гродненского облисполкома, на минувшей неделе была опубликована информация о том, что пропала 15-летняя жительница областного центра. Мама девочки сообщила, что ее дочь ушла из дома 19 августа и с тех пор неизвестно ее местонахождение.

27 августа девочка была обнаружена в Берестовицком районе. Она была вместе с 17-летним знакомым. Подросток рассказала, что они с парнем все это время прятались в лесу и не хотели возвращаться домой.

Девочка передана матери здоровой и невредимой.