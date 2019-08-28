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Пропавшая 15-летняя девушка из Гродно пряталась вместе с парнем в лесу

28 августа 2019 13:11
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Новости Беларуси. Пропавшая в Гродно 15-летняя девушка пряталась в лесу вместе с парнем.   

По информации УВД Гродненского облисполкома, на минувшей неделе была опубликована информация о том, что пропала 15-летняя жительница областного центра. Мама девочки сообщила, что ее дочь ушла из дома 19 августа и с тех пор неизвестно ее местонахождение.   

27 августа девочка была обнаружена в Берестовицком районе. Она была вместе с 17-летним знакомым. Подросток рассказала, что они с парнем все это время прятались в лесу и не хотели возвращаться домой.  

Девочка передана матери здоровой и невредимой.  

В середине августа потерявшийся в Борисове 11-летний мальчик был найден в минском метро (читать далее).  

# Пропавшие люди # происшествия

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