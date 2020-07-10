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Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

10 июля 2020 21:11
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Новости Беларуси. 8 наркодилеров задержали в столице. У них обнаружили более 5 килограммов наркотиков. Крупную сеть сбыта сотрудники милиции раскрыли в начале июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-1

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-3

В результате оперативных действий задержали 20-летнего уроженца Минской области. В его автомобиле нашли более килограмма особо опасного психотропного вещества. Примечательно, что для его доставки парень придумал тайник в раме картины. Еще часть наркотика спрятал в гипсовом бюсте.

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-6

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-8

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-10

Позже вычислили и соучастника. Им оказался 48-летний мужчина. Его задержали в момент совершения закладок. У распространителя нашли более 2 кило разных веществ.

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-13

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-15

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров-17

Затем оперативники вышли на след ещё шестерых наркодилеров. Они также задержаны.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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