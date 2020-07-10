В Пуховичском районе мужчина отдыхал с друзьями возле озера и утонул

Новости Беларуси. 10 июля в Пуховичском районе утонул мужчина.

Как сообщает Следственный комитет, пятницу утром 47-летний житель Марьиной Горки вместе с приятелями отдыхал на берегу озера. В какой-то момент нетрезвому гражданину захотелось искупаться.

Мужчина пошёл в воду, но не вернулся. Через некоторое время гражданина без признаков жизни вынесли на берег сотрудники ОСВОД.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будет проведена судмедэкспертиза.