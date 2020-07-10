Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов

Новости Беларуси. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью разогнали «сходку» уголовных авторитетов во главе с вором в законе Александром Кушнеровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Операцию провели накануне в Лиде. Задержаны 32 человека. У некоторых при себе были ножи и топор. Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова «укрепить позиции» в Гродненской области.

На встрече планировалось «назначить смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой. Участникам собрания от 22 до 60 лет. Большинство судимые.