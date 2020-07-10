Прямой эфир

Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов

10 июля 2020 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью разогнали «сходку» уголовных авторитетов во главе с вором в законе Александром Кушнеровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов -1



Операцию провели накануне в Лиде. Задержаны 32 человека. У некоторых при себе были ножи и топор. Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова «укрепить позиции» в Гродненской области.

Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов -3

На встрече планировалось «назначить смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой. Участникам собрания от 22 до 60 лет. Большинство судимые. 

Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов -6



С 2020 года эта первая попытка представителей криминального мира организовать «сходку». Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого вора в законе Павла Алексеевича.

# Криминал # происшествия # Александр Кушнеров # Павел Алексеевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пуховичском районе мужчина отдыхал с друзьями возле озера и утонул
10 июля 2020 13:17

В Пуховичском районе мужчина отдыхал с друзьями возле озера и утонул

В Дрогичине двое мотоциклистов пытались скрыться от сотрудников ГАИ
10 июля 2020 09:05

В Дрогичине двое мотоциклистов пытались скрыться от сотрудников ГАИ

На белорусско-российской границе задержана фура-двойник
10 июля 2020 08:12

На белорусско-российской границе задержана фура-двойник