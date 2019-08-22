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На эмоциях: минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой

22 августа 2019 20:07
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Новости Беларуси. Три поврежденных автомобиля из-за ссоры с девушкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Настоящие страсти разыгрались на одной из тихих улиц в Октябрьском районе.

На эмоциях: минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой-1

На эмоциях: минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой-3

26-летний минчанин и его спутница вышли на прогулку. Спустя некоторое время обычная беседа перетекла в ссору, в результате которой минчанин под воздействием эмоций запрыгнул на капот стоящего рядом автомобиля и нанес удары ногой по лобовому стеклу. Далее молодой человек переключился и на другие машины. Итогом всплеска эмоций стали три разбитых авто.

На эмоциях: минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой-6

Руслан Тагиров, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Осознав произошедшее, минчанин попытался извиниться перед владельцами поврежденных автомобилей, оставив на лобовых стеклах записки с обещанием возместить ущерб с номером своего телефона.

На следующее утро фигурант явился в Октябрьское РУВД города Минска, где сознался в содеянном.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. К слову, у минчанина уже были проблемы с законом из-за хулиганства. Материалы дела переданы следователям.

На эмоциях: минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой-9

# Хулиганство # происшествия # Руслан Тагиров # Фотофакт

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