На эмоциях: минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой

Новости Беларуси. Три поврежденных автомобиля из-за ссоры с девушкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Настоящие страсти разыгрались на одной из тихих улиц в Октябрьском районе.

26-летний минчанин и его спутница вышли на прогулку. Спустя некоторое время обычная беседа перетекла в ссору, в результате которой минчанин под воздействием эмоций запрыгнул на капот стоящего рядом автомобиля и нанес удары ногой по лобовому стеклу. Далее молодой человек переключился и на другие машины. Итогом всплеска эмоций стали три разбитых авто.