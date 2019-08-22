На эмоциях: минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой

Новости Беларуси. Три поврежденных автомобиля из-за ссоры с девушкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Настоящие страсти разыгрались на одной из тихих улиц в Октябрьском районе.
Новости Беларуси. Три поврежденных автомобиля из-за ссоры с девушкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Настоящие страсти разыгрались на одной из тихих улиц в Октябрьском районе.
26-летний минчанин и его спутница вышли на прогулку. Спустя некоторое время обычная беседа перетекла в ссору, в результате которой минчанин под воздействием эмоций запрыгнул на капот стоящего рядом автомобиля и нанес удары ногой по лобовому стеклу. Далее молодой человек переключился и на другие машины. Итогом всплеска эмоций стали три разбитых авто.
Руслан Тагиров, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Осознав произошедшее, минчанин попытался извиниться перед владельцами поврежденных автомобилей, оставив на лобовых стеклах записки с обещанием возместить ущерб с номером своего телефона.
На следующее утро фигурант явился в Октябрьское РУВД города Минска, где сознался в содеянном.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. К слову, у минчанина уже были проблемы с законом из-за хулиганства. Материалы дела переданы следователям.