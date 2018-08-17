Житель Ивацевичского района, убивший милиционера, задержан

Новости Беларуси. Сотрудник милиции погиб от рук жителя Ивацевичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в деревне Бобровичи.

Известно, что правоохранителей вызвали соседи. Мужчина вел себя неадекватно. Когда участковый с помощником появились во дворе дома, он без предупреждения открыл огонь из ружья. Убит инспектор милиции 1976 года рождения. Его 23-летний коллега госпитализирован с ранением.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Взять стрелка удалось лишь спустя время. Он отказывался сдаться и угрожал продолжением стрельбы. К этому времени спецоперация завершена.

В Ивацевичском районе местный житель открыл огонь на поражение по сотрудникам милиции