«Вела себя агрессивно»: в Гродно мужчина повесил собаку

Новости Беларуси. В Гродно мужчина повесил дворовую собаку. Тело животного нашли через несколько дней.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, личность подозреваемого установлена, им оказался житель Грандичей. По словам гражданина, пёс вёл себя агрессивно. Мужчина поймал своего питомца и повесил его на дереве.

Спустя несколько дней тело собаки заметили местные жители, которые в дальнейшем сообщили об увиденном в правоохранительные органы.

Проводится проверка. Хозяин питомца может быть привлечён к уголовной ответственности.

Осенью прошлого года в Минске было обнаружено тело собаки.