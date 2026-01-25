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Новости по тегу #ТЭЦ в Беларуси

От морозов до настоящей жары – рассказываем, как обстоят дела с температурой в домах белорусов
25 января 2026 17:40

От морозов до настоящей жары – рассказываем, как обстоят дела с температурой в домах белорусов

Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено
21 января 2026 13:40

Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено

В «Белэнерго» доложили о ходе восстановительных работ на повреждённом участке теплотрассы в Минске
21 января 2026 07:42

В «Белэнерго» доложили о ходе восстановительных работ на повреждённом участке теплотрассы в Минске

Прорыв теплотрассы в Минске – энергетики продолжают устранять последствия аварии
20 января 2026 17:48

Прорыв теплотрассы в Минске – энергетики продолжают устранять последствия аварии

Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют
20 января 2026 10:49

Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют

В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ
19 января 2026 18:27

В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ

Тепло и горячую воду поэтапно возвращают – как справились с последствиями аварии на тепломагистрали
19 января 2026 18:24

Тепло и горячую воду поэтапно возвращают – как справились с последствиями аварии на тепломагистрали

Без света и горячей воды: как удалось оперативно восстановить электроснабжение после взрыва на ТЭЦ-4?
06 сентября 2017 16:13

Без света и горячей воды: как удалось оперативно восстановить электроснабжение после взрыва на ТЭЦ-4?

Отапливать Могилев теперь будут не котельные, а теплоэлектростанции
30 декабря 2016 05:27

Отапливать Могилев теперь будут не котельные, а теплоэлектростанции

Кто согревает минчан зимой: на ТЭЦ-3 отремонтировали газовый компрессор
23 декабря 2016 20:07

Кто согревает минчан зимой: на ТЭЦ-3 отремонтировали газовый компрессор

Минская ТЭЦ-3 будет модернизирована за счет средств Российского экспортного центра
19 декабря 2016 16:44

Минская ТЭЦ-3 будет модернизирована за счет средств Российского экспортного центра

Ночная авария на ТЭЦ-4: как жители столичного региона встретили утро?
12 декабря 2016 16:50

Ночная авария на ТЭЦ-4: как жители столичного региона встретили утро?