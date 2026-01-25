Новости по тегу #ТЭЦ в Беларуси

Жалобы белорусов на этой неделе разделились на два полярных лагеря.
В результате оперативных действий организаций ведомства совместно с экстренными и городскими службами завершены работы на поврежденной тепломагистрали.
Несмотря на мороз, ряд технологических операций выполнялись практически вручную.
Специалисты работают круглосуточно. Сейчас на участке проходит демонтаж поврежденного компенсатора трубопровода.
С момента его выявления в устранении нарушений было задействовано более 170 человек.
Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты называют повышенную нагрузку на трубопроводы в условиях сильных морозов.
Персонал Минскэнерго будет работать в усиленном круглосуточном режиме до полного восстановления теплоснабжения.
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