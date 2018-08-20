В Минском районе погиб рабочий мусоровоза. Мужчину зажало контейнером

Новости Беларуси. 17 августа возле остановки общественного транспорта в деревне Стайки Минского района погиб мужчина.

Как сообщает УСК по Минской области, 47-летний рабочий загружал твёрдые бытовые отходы в контейнер мусоровоза МАЗ. В определённый момент гражданина придавило задней крышкой грузовика.

Место происшествия осмотрено. Назначено проведение экспертиз для установления причины смерти и проверки машины на наличие неисправностей. Проверяется соблюдение техники безопасности и правил охраны труда. Проводится опрос работников и должностных лиц организации, в которой работал погибший.

Ведётся поиск свидетелей и очевидцев. Следователи просят граждан, которые владеют важной информацией по данному происшествию, обратиться в Минский РОСК по адресу: г.Минск, ул. Скрыганова, 4, или позвонить по телефону (8017) 302-53-89.

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