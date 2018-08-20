Прямой эфир

В Минском районе погиб рабочий мусоровоза. Мужчину зажало контейнером

20 августа 2018 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 августа возле остановки общественного транспорта в деревне Стайки Минского района погиб мужчина.  

Как сообщает УСК по Минской области, 47-летний рабочий загружал твёрдые бытовые отходы в контейнер мусоровоза МАЗ. В определённый момент гражданина придавило задней крышкой грузовика.  

Место происшествия осмотрено. Назначено проведение экспертиз для установления причины смерти и проверки машины на наличие неисправностей. Проверяется соблюдение техники безопасности и правил охраны труда. Проводится опрос работников и должностных лиц организации, в которой работал погибший.  

Ведётся поиск свидетелей и очевидцев. Следователи просят граждан, которые владеют важной информацией по данному происшествию, обратиться в Минский РОСК по адресу: г.Минск, ул. Скрыганова, 4, или позвонить по телефону (8017) 302-53-89.  

Летом 2018 года в Витебской области за день получили травмы двое рабочих.  

Одного из них зажало локомотивом – подробности здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисовском районе 34-летний мужчина убил отца из-за 10 рублей
20 августа 2018 13:50

В Борисовском районе 34-летний мужчина убил отца из-за 10 рублей

Под Гродно ребёнок застрял в декоративной конструкции на детской площадке. Понадобилась помощь спасателей
20 августа 2018 10:56

Под Гродно ребёнок застрял в декоративной конструкции на детской площадке. Понадобилась помощь спасателей

В Осиповичском районе пьяный бесправник сбил 82-летнюю женщину. Она скончалась в больнице
20 августа 2018 10:39

В Осиповичском районе пьяный бесправник сбил 82-летнюю женщину. Она скончалась в больнице