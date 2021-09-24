В Минске фура снесла столб, было приостановлено движение транспорта

Новости Беларуси. На улице Денисовской фура снесла столб. Из-за этого временно остановилось движение транспорта. Пробка растянулась от Соколянского переулка до площади Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

31-летний мужчина на грузовом автомобиле двигался по Денисовской в направлении Маяковского. Неправильно выбрав скорость, он наехал на осветительную мачту. В результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения.