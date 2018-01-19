В минском аэропорту задержали двух воров в законе из Грузии

Новости Беларуси. В аэропорту Минска задержали двух мужчин, имеющих статус воров в законе в криминальной среде.

По информации МВД Беларуси, мужчины являются гражданами Грузии. 17 января был задержан Гела Кардава, а 18 января – Сулико Шарикадзе.

43-летний Кардава для проверки предоставил сотрудникам ГПК российский паспорт на другое имя. Во время опроса грузин подтвердил свой статус в криминальной среде и рассказал, что приехал в Беларусь из России, чтобы потом полететь в Стамбул для участия в воровской сходке.

Статус «вор в законе» Кардава получил 21 год назад. Мужчина занимался разбоями и грабежами, состоял в преступной группе Аслана Усояна (Дед Хасан), которого убили в 2013 году. Ожидалось, что Кардава займет место лидера группы вместе с младшим братом, который также является вором в законе.

45-летний Сулико Шарикадзе задержан за то, что без регистрации и миграционной карты находился на территории Беларуси. Он приехал в страну из России. До 7 декабря 2017 года задержанный отбывал наказание за незаконное хранение оружия и наркотиков.

Проводится разбирательство. Оба мужчины задержаны.