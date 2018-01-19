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Тройное ДТП в Ивьевском районе: пострадали три человека

19 января 2018 14:41
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Новости Беларуси. 19 января возле деревни Дуды на трассе Минск-Гродно произошло ДТП.

Столкнулись три автомобиля: Opel, Citroen и ВАЗ.

Тройное ДТП в Ивьевском районе: пострадали три человека -1

Фото: ГАИ Гродно

По предварительной версии, водитель Opel отвлёкся и врезался в Citroen, который ехал в том же направлении. Автомобиль французского производства выбросило на встречную полосу, где он врезался в ВАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека. С травмами госпитализированы водитель Citroen, а также водитель и пассажир ВАЗа. Мужчина, управлявший Opel, не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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# происшествия # Авария в Гродненской области

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