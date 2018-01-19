Тройное ДТП в Ивьевском районе: пострадали три человека

По предварительной версии, водитель Opel отвлёкся и врезался в Citroen, который ехал в том же направлении. Автомобиль французского производства выбросило на встречную полосу, где он врезался в ВАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека. С травмами госпитализированы водитель Citroen, а также водитель и пассажир ВАЗа. Мужчина, управлявший Opel, не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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