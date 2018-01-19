Тройное ДТП в Ивьевском районе: пострадали три человека

Новости Беларуси. 19 января возле деревни Дуды на трассе Минск-Гродно произошло ДТП.
Столкнулись три автомобиля: Opel, Citroen и ВАЗ.
Новости Беларуси. 19 января возле деревни Дуды на трассе Минск-Гродно произошло ДТП.
Столкнулись три автомобиля: Opel, Citroen и ВАЗ.
Фото: ГАИ Гродно
По предварительной версии, водитель Opel отвлёкся и врезался в Citroen, который ехал в том же направлении. Автомобиль французского производства выбросило на встречную полосу, где он врезался в ВАЗ.
В результате ДТП пострадали три человека. С травмами госпитализированы водитель Citroen, а также водитель и пассажир ВАЗа. Мужчина, управлявший Opel, не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
17 января под Речицей погибли сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество» – здесь подробнее.