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В больнице Дисны нетрезвый мужчина набросился на фельдшера и начал ее душить

19 января 2018 12:30
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Новости Беларуси. В Миорском районе пенсионер напал на врача больницы.

По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент случился в городе Дисна. 66-летний нетрезвый мужчина пришел в больницу за помощью. В медучреждении пенсионер требовал, чтобы ему помогли немедленно, так как он чувствует себя очень плохо.

Фельдшер попыталась объяснить мужчине, что ему может быть нехорошо из-за выпитого спиртного. Это разозлило пенсионера, он набросился на женщину и начал ее душить. После нападения медработник вызвала правоохранителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Несколько лет назад в одной из больниц Могилева произошел резонансный инцидент.

Пациент ударил врача металлическим держателем от капельницы и выпрыгнул в окно – здесь подробнее.

# происшествия # Нападение

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