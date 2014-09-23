Взрыв на фабрике по производству пиротехники в Китае: погибли 12 человек, более 30 ранены

Новости Китая. Серьезное ЧП произошло на юго-востоке Китая. На фабрике по производству пиротехники прогремел мощный взрыв. Трагедия унесла жизни, по меньшей мере, 12 человек. Еще более трех десятков получили серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия идет спасательная операция. По словам спасателей, под завалами еще могут находиться люди. Здание предприятия практически полностью разрушено. Ударной волной повредило и несколько близлежащих построек. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.