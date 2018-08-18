Пришёл в сознание: раненный в Ивацевичском районе милиционер в тяжёлом, но стабильном состоянии

Новости Беларуси. Получивший ранение в Ивацевичском районе 23-летний милиционер пришёл в сознание.

По сведениям БЕЛТА, все жизненные показатели мужчины отслеживаются. Состояние пациента тяжёлое, но стабильное.

Ранее стало известно, что у милиционера огнестрельное множественное ранение грудной клетки и поясничной области с повреждением внутренних органов и внутрибрюшным кровотечением. В операционной кровотечение было остановлено, раны пострадавшего – ушиты.

Как сообщалось, ранение правоохранитель получил 17 августа во время проведения плановой проверки порядка хранения оружия в деревне Бобровичи. Местный житель выстрелил в двух участковых инспекторов: 23-летнего милиционера госпитализировали, 42-летний – погиб.