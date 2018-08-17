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В Ивацевичском районе местный житель открыл огонь на поражение по сотрудникам милиции: один погиб, второй – в реанимации

17 августа 2018 12:44
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Новости Беларуси. Житель Ивацевичского района открыл стрельбу по сотрудникам милиции.

Как сообщает МВД, происшествие случилось днем семнадцатого августа. Сотрудники Ивацевичского РОВД проводили рейд д. Бобровичи по проверке законности хранения оружия у населения.

57-летний местный житель, у которого могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, около своего дома внезапно открыл огонь на поражение по правоохранителям.

В результате произошедшего 42-летний участковый инспектор Ивацевичского РОВД майор милиции скончался на месте, а 23-летнего сотрудника доставили в реанимацию с огнестрельным ранением.

Стрелявший мужчина забаррикадировался в доме. На месте спецоперации работает руководство МВД, Следственного комитета, следственно-оперативная группа.

«В Беларуси оружия охотничьего гораздо больше, чем самих активных охотников» (читать далее).

# Нападение # происшествия

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