В Ивацевичском районе местный житель открыл огонь на поражение по сотрудникам милиции: один погиб, второй – в реанимации

Новости Беларуси. Житель Ивацевичского района открыл стрельбу по сотрудникам милиции.

Как сообщает МВД, происшествие случилось днем семнадцатого августа. Сотрудники Ивацевичского РОВД проводили рейд д. Бобровичи по проверке законности хранения оружия у населения.

57-летний местный житель, у которого могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, около своего дома внезапно открыл огонь на поражение по правоохранителям.

В результате произошедшего 42-летний участковый инспектор Ивацевичского РОВД майор милиции скончался на месте, а 23-летнего сотрудника доставили в реанимацию с огнестрельным ранением.

Стрелявший мужчина забаррикадировался в доме. На месте спецоперации работает руководство МВД, Следственного комитета, следственно-оперативная группа.