Причиной ДТП с белорусскими туристами в Чехии стала плохая погода – перевозчик

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией в Чехии. Накануне днём там перевернулся автобус с белорусскими детьми. Всего в салоне находились 49 пассажиров. 15 из них были доставлены в больницу.

Накануне в Чехию прибыл второй автобус. На нем менее получаса назад уже отправилась в Беларусь группа из 38 человек, – это те, кто не пострадал в ДТП.

В данный момент врачи принимают решение о возможности отпустить на родину еще троих несовершеннолетних и трех сопровождающих.

Напомним, авария произошла на заснеженной дороге, когда дети вместе с родителями направлялись из Праги в польский Вроцлав.

Наиболее вероятной причиной случившегося называют гололёд.

Водитель не справился с управлением, хоть и двигался с минимальной скоростью. Автобус упал на бок.

По телефону мы связались с директором компании-перевозчика. Он сейчас находится в Чехии. И вот, что нам известно на данный момент.

Наталья Алымова, директор ООО «Сильвертур»:

Водители позвонили сразу, что у них случилась такая беда. Скользко, гололед, дорога не посыпана. Сами понимаете, у водителей шок. У одного водители есть жалобы на самочувствие, но пока не понятно, что с ним. Водители опытные, постоянно ездят за границу. С большим стажем работы.

Посольство нашей страны в Чешской Республике держит связь с полицией и подразделениями МЧС.

Полный список белорусских граждан, которые отправились в эту туристическую поездку, уже установлен. Решается вопрос о продлении виз белорусским туристам, которые сейчас находятся в чешской больнице. И вот, что нам по телефону сообщили представители компании, которая организовала эту поездку.

Татьяна Зыль, директор туристической компании «Боншанс»:

На границе у руководителя группы есть документ, который позволит им пройти эту границу без нарушений. Основная часть группы уже едет. Три девочки, которые остались на ночлег в Польше, будут отправлены сегодня. Их врачи уже отпускаю. Остается только семья с мальчиком. Пока по ней информации нет.

Мы будем следить за ситуацией с белорусскими туристами в Чехии. Новые подробности в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.