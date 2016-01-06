В Чехии перевернулся автобус с белорусскими детьми: комментарии компании-перевозчика и туристической компании

Новости Беларуси. Начнем выпуск с происшествия в Чехии. Здесь сегодня, 6 января, днем перевернулся автобус с белорусскими детьми. В больнице находятся более 15 человек, двое их них — в тяжелом состоянии. Пострадавших с серьезными травмами в чешские клиники доставляли на вертолете. Дети вместе с родителями ехали из Праги в польский Вроцлав.

По одной из версий, водитель не справился с управлением на заснеженной скользкой дороге. Мы связались с по телефону связались с учредителем компании-перевозчика. И вот как нам прокомментировали происшествие.

Александр Игнаткович, учредитель туристической компании «Сильвер-Тур»:

Дети, которым потребовалась медицинская помощь, находятся в различных больницах, куда их увезла скорая помощь. Остальная часть будет передвигаться дальше. Из версии, сажем так, местной полиции, скользкая дорога на повороте. Скорость автобуса было около 30 км/ч всего на этом промежутке. Как мне уже сказали, стащило автобус в кювет из-за того, что был накатан на повороте лед. Видите, какая там погода: снегопад, все во льду. Просто колесо ушло в кювет и автобус лег на бок.

Авария произошла 6 января в первой половине дня между населенными пунктами Горжички и Ческа Скалице. Всего в автобусе находились 49 человек. Для отправки домой участников инцидента, которые не пострадали, уже направлен автобус. И мы связались с представителями компании, которая организовывала эту поездку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Зыль, директор туристической компании «Бонш»:

Дети из оршанской школы, из минской школы, взрослые, родители. Поездка такая сборная. Те, кто нуждался в помощи, те обратились в больницу, страховые полисы у всех выписаны, помощь всем оказана. Кто надо, задержится на день-два. Там с ними переводчик, мы на прямой связи с консулом. Детей развезли по больницам и сейчас их там уже ждет автобус, который их будет доставлять сюда.

Мы следим за развитием событий. Новые подробности в следующем выпуске новостей.