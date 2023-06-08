«Причина взрыва устанавливается». В СК назвали возможные версии ЧП в Светлогорске

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за тем, как идет ликвидация последствий ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. На данный момент поисковые работы и разбор завалов завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведутся оперативно-следственные мероприятия. В среду, 7 июня, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения привела к гибели трех человек, еще двоим потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело, на месте находятся следователи. Из-за взрыва были нарушены целостность одного из резервуаров, повреждены соседние строения. Часть территории остается недоступной для осмотра.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В настоящее время допрошены и допрашиваются инженерно-технические работники комбината и руководящие сотрудники, задействованные на производстве. Изъята документация, регламентирующая проведение производственных и ремонтных работ, табели рабочего времени и иные необходимые для следствия материала. Причина взрыва устанавливается. Проверяется версия формирования взрывчатой газовоздушной семи в ходе проведения ремонтно-очистных работ без регламента, а также версии о допущенных нарушениях в технологическом процессе. Повторный детальный осмотр места происшествия будет проведен после ликвидации последствий аварии и когда будет обеспечена безопасность работы следственно-оперативной группы.
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