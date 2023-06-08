7 человек пострадали в результате аварии в Минске

Новости Беларуси. По информации Центра медицинского реагирования Минздрава, в результате аварии на перекрестке Притыцкого и Кунцевщины (рядом со станцией метро «Каменная горка») пострадали семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером 31-летняя водитель Geely при повороте на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу и столкнулась с автобусом. От удара МАЗ наехал на ограждение, а потом въехал в троллейбус. У пострадавших травмы различной степени тяжести. Пятеро были доставлены в больницы, двое, получив помощь медиков на месте, от госпитализации отказались.