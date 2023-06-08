«Деньги тратили на красивую жизнь». Безработный организовал незаконную схему продажи сигарет за рубеж

В июле 2020-го подозреваемый возглавил организованную группу, в которую вошли также его знакомые с криминальным прошлым. Обязанности распределили четко: один покупал за наличные табачные изделия, произведенные в Беларуси и за рубежом, другой в своем гараже собирал металлические контейнеры для их перевозки.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Посредник обеспечивал систематическую отправку грузов воздушным транспортом по сети международной компании экспресс-доставки с сокрытием их от таможенного контроля. За оказанную помощь он получал денежное вознаграждение, однако в истинные цели отправки сигарет посвящен не был. Доход от преступной деятельности фигуранты получали как наличными, так и перевод средств на криптокошельки. Всего с августа по октябрь 2020 года они заработали около 350 тысяч рублей. Полученные преступным путем деньги мужчины тратили на красивую жизнь. Несмотря на то, что участники группы принимали повышенные меры конспирации, их противоправная деятельность выявлена и пресечена, а прибыль, полученная преступным путем, обращена в доход государства в полном объеме. В ходе изучения личности обвиняемых установлено, что ранее все привлекались к уголовной и административной ответственности.