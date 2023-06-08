Прямой эфир

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате завершили разбор завалов

08 июня 2023 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за тем, как идет ликвидация последствий ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. На данный момент поисковые работы и разбор завалов завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате завершили разбор завалов-1

Ведутся оперативно-следственные мероприятия. В среду, 7 июня, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения привела к гибели трех человек. Все они работали выпарщиками щелоков. Возбуждено уголовное дело. На месте находятся следователи. Из-за взрыва была нарушена целостность одного из резервуаров, повреждены соседние строения. Часть территории остается недоступной для осмотра.

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате завершили разбор завалов-4

Что касается экологической обстановки: жизни и здоровью населения Светлогорского района ничего не угрожает. Воздух в зоне влияния комбината соответствует всем нормам. Это показали исследования проб, которые велись по 19 показателям.

# ЧП # происшествия # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Деньги тратили на красивую жизнь». Безработный организовал незаконную схему продажи сигарет за рубеж
08 июня 2023 08:38

«Деньги тратили на красивую жизнь». Безработный организовал незаконную схему продажи сигарет за рубеж

7 человек пострадали в результате аварии в Минске
08 июня 2023 06:23

7 человек пострадали в результате аварии в Минске

По факту ЧП на Светлогорском ЦКК возбуждено уголовное дело, там произошла вспышка газовоздушной смеси
07 июня 2023 17:12

По факту ЧП на Светлогорском ЦКК возбуждено уголовное дело, там произошла вспышка газовоздушной смеси