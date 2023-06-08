На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате завершили разбор завалов

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за тем, как идет ликвидация последствий ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. На данный момент поисковые работы и разбор завалов завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия. В среду, 7 июня, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения привела к гибели трех человек. Все они работали выпарщиками щелоков. Возбуждено уголовное дело. На месте находятся следователи. Из-за взрыва была нарушена целостность одного из резервуаров, повреждены соседние строения. Часть территории остается недоступной для осмотра.