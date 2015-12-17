При загадочных обстоятельствах: тело актера из «Гардемаринов» найдено в сгоревшей квартире

Новости России. Обгоревшее тело актера Александра Гловяка с травмами головы было найдено в его квартире на востоке Москвы.

Накануне утром в квартире произошел пожар. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС нашли под завалами тело 53-летнего мужчины. На голове и лице погибшего обнаружены обширные раны и кровоподтеки.

С места происшествия полицейские изъяли биту и подушку. Оба предмета испачканы кровью.

По уточненным данным, с места происшествия был изъят и военный билет на имя А. Ремизова. Как сообщили в полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в день А. Ремизов выходил гулять с собакой. Через некоторое время он вернулся, а примерно через полчаса вышел из подъезда с вещами. Этот человек объявлен в розыск. Назначены пожаро-техническая и биологическая экспертизы.

В фильмографии Александра Гловяка – более 20 ролей.

Наиболее известные картины, в которых он снимался – «Покровские ворота», «Гардемарины III» и «Сделай мне больно».